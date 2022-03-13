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Кудерметова высказалась после уверенной победы над Осакой в Индиан-Уэллсе

Кудерметова высказалась после уверенной победы над Осакой в Индиан-Уэллсе
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24-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над экс первой ракеткой мира Наоми Осакой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Приятно играть против прекрасных игроков, таких как Наоми, потому что я никогда не играла против неё. Я хотела сыграть этот матч, потому что думала посмотреть, что я могу улучшить и в чём мне обязательно нужно прибавить.

Сегодня я играла очень хорошо. Надеюсь, я продолжу в том же духе», — приводит слова Кудерметовой «твиттер» WTA Insider.

Напомним, ранее сегодня, 13 марта, в матче второго круга Кудерметова (21) обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», японку Наоми Осаку (LD) со счётом 6:0, 6:4. Встреча продлилась 1 час 18 минут.

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