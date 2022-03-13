Стало известно, во сколько начнутся матчи Рублёва и Карацева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Стало известно время начала первых матчей российских теннисистов Андрея Рублёва (7) и Аслана Карацева (22) в рамках «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Рублёв и Карацев начнут свой путь на турнире сегодня, 13 марта. Андрей в 21:00 мск встретится с представителем Германии Домиником Кёпфером во втором круге. Аслан также в 21:00 сразится за путёвку в третий круг соревнований с американцем Стивом Джонсоном (WC).

Отметим, что сегодня в Калифорнии сегодня произойдёт переход на летнее время. Матчи, которые начинались в 22:00 по московскому времени, теперь будут стартовать в 21:00 мск.

Помимо Рублёва и Карацева, на турнире продолжает играть первая ракетка мира Даниил Медведев. Ещё один россиянин Карен Хачанов сегодня завершил свои выступления на «Мастерсе», проиграв американцу Дженсону Бруксби.