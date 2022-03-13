Крис Эверт: не понимаю, как сейчас можно Надаля ставить выше Медведева и наоборот

Американская теннисистка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, высказалась о борьбе россиянина Даниила Медведева и испанца Рафаэля Надаля.

«Думаю, что Медведев с его послужным списком действительно заслуживает быть номером один. Он чемпион. Он привык к большим победам на крупных турнирах. Его игра действительно уже сложилась. Трудно найти в нём какие-то слабые стороны.

Медведев и Надаль – сейчас основные фавориты Индиан-Уэллса. Я не очень понимаю, как сейчас можно Медведева ставить выше Надаля, а Надаля выше Медведева. Думаю, они довольны близки по уровню.

Учитывая, что формат турнира предусматривает 2-3 сета, думаю, для Медведева стёрто поражение в финале Australian Open. Да и его менталитет чемпиона уже давно мог стереть из памяти это поражение. Прошло уже достаточно времени. Если они сыграют на следующей неделе, всё будет иначе.

Более важно то, что Надаль с тех пор, как взял большой перерыв, очень «проголодался». После отпуска вы действительно становитесь более бдительными, более свежими и сосредоточенными. Поэтому Надаль вернулся очень сильным после травмы. Если он сыграют друг с другом, всё будет зависеть от формы каждого и того факта, что корты здесь немного медленнее, что повлияет на Медведева. Я не думаю, что мысли о поражении на Australian Open повлияют на него сильнее», — приводит слова Эверт Eurosport.uk.