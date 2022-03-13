Рафаэль Надаль: даже не знаю, как я выиграл матч с Кордой. Мне очень повезло
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал тяжелейшую победу на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Надаль обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (7:3). При этом Корда вёл в решающем сете с двумя брейками — 5:2 — но дважды не подал на матч.
«Даже не знаю, как я выиграл этот матч. Мне очень повезло, вероятно, я сыграл один из худших матчей в этом сезоне. Нужно отдать должное Себастьяну, он играл очень агрессивно, было непросто контролировать его удары. Я плохо подавал, и он в ответ давил на меня. Мой форхенд вообще не приносил ему никаких проблем, но мне всё же удалось выиграть», — сказал Надаль в интервью на корте.
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