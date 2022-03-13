Собкин: Медведев в первом матче сыграл отлично. В Индиан-Уэллсе это особенно сложно

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал дебютный матч чемпиона US Open — 2021 Даниила Медведева в статусе первой ракетки мира.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Медведев обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счётом 6:3, 6:2.

«Для первого матча Даня сыграл просто отлично. Это всегда сложная вещь, а в Индиан-Уэллсе — особенно. Медведев показал свой лучший уровень: играл спокойно, уверенно, без суеты. То есть так, как Даня обычно играет свои лучшие матчи. Махач был тем соперником, которого нужно было пройти. Я бы не преувеличивал фактор первой ракетки мира. Для Медведева это обычный турнир. Не думаю, что он сильно заморачивается на этот счёт», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.