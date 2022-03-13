Даниил Медведев поделился впечатлениями от игры в статусе первой ракетки мира

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от игры в статусе лучшего теннисиста мира.

«Мне даже интересно, как это ощущали другие парни, вероятно, у всех были разные впечатления.

Как по мне, это прекрасное чувство. Это то, о чём я мечтал и к чему стремился. В то же время хочу играть лучше и выигрывать больше. Например, я всё ещё хочу победить на Australian Open. Я был правда близок к победе, но так и не смог её добиться. Теперь думаю: «Хорошо, если у меня будет ещё один шанс. Но я должен стать лучше и сильнее».

Чем больше турниров ты выигрываешь, тем больше очков набираешь и имеешь шансы оставаться №1 на более долгий срок, на большее количество недель. Для меня это самое важное. Обычно я стараюсь особо не думать о прошлом, скорее, концентрируюсь на настоящем и будущем. Поэтому думаю, что иногда лучше даже не пытаться осознавать, чего ты уже добился. Конечно, я этому рад, но при этом стараюсь продолжать работать и показывать хорошую игру – например, здесь, в Индиан-Уэллсе», — приводит слова Медведева пресс-служба «Мастерса».