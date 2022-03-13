Тарпищев прокомментировал победу Медведева в первом матче в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу первой ракетки мира Даниила Медведева в первом матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Медведев работает на перспективу. По качеству игры всё хорошо. Сезон только начался. Но неправильно говорить, что Даня должен обязательно забирать этот турнир. Идёт работа, тяжёлые нагрузки. Победа на этом «Мастерсе» не самоцель», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 13 марта, в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл представителя Чехии Томаша Махача, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.