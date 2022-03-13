Тарпищев о поражении Хачанова: победы сейчас не главное. Идёт подготовка к «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении российского теннисиста Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
«Что касается Хачанова, то многое зависит от ощущений, потому что корты в этом году медленные. Физически Карен ещё не добрал. Но мы не концентрируемся на обязательных победах. Это не главное. Работа идёт по объёму, чтобы подготовиться к «Ролан Гаррос», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, встреча Хачанова и Бруксби завершилась уверенной победой американца. Первый сет Дженсон забрал под ноль, а во втором одержал победу со счётом 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 18 минут.
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