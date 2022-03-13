Медведев высказался о том, что может потерять ранг первой ракетки мира после Индиан-Уэллса

Чемпион US Open – 2021 россиянин Даниил Медведев ответил, знает ли он, что может потерять звание первой ракетки мира, если не дойдёт до четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге Даниил сразится с французом Гаэлем Монфисом.

«Я знал об этом, давно слышал. Не думаю, что это оказывает на меня дополнительное давление, потому что это ничего не меняет, потому что мне всё равно придётся сыграть с парой крутых парней до четвертьфинала, если доберусь до него.

Знаете, мне больше нечего сказать, кроме как то, что я должен их победить, иначе потеряю первую позицию. То же самое, если я всё-таки проиграю, допустим, выдам плохой матч или соперник сыграет потрясающе, у меня будет следующий турнир в Майами, где я попытаюсь набрать максимум очков.

Думаю, именно поэтому все одновременно любят и ненавидят теннис. Мы часто видим, как, например, с Танаси (Коккинакисом) вы можете быстро всё потерять из-за травмы, плохой игры или пропуска. Затем вы выигрываете ATP-250 в своём родном городе, и жизнь становится лучше. Так уж устроен теннис: каждая неделя – новая история. Прямо сейчас идёт неделя Индиан-Уэллса, и я хочу сделать из неё хорошую историю», — приводит слова Медведева пресс-служба «Мастерса».