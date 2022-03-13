Тарпищев объяснил, за счёт чего Надаль отыгрался с 2:5 против Корды в решающем сете

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал тяжелейшую победу 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Надаль обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (7:3). При этом Корда вёл в решающем сете с двумя брейками — 5:2 — но дважды не подал на матч.

«У Надаля всегда была хорошая мобилизация нервной системы. Корда отдал две свои подачи, одну-то он точно должен был выигрывать. Рафе помог медленный хорт, психика и моторность. Он держит форму больше, чем кто-либо. Чем дольше идёт матч, тем он лучше играет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.