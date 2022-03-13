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Андрей Рублёв вышел в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе после победы над Домиником Кёпфером

Андрей Рублёв вышел в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе после победы над Домиником Кёпфером
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Российский теннисист Андрей Рублёв переиграл представителя Германии Доминика Кёпфера во втором круге турнира, проходящего в Индиан-Уэллсе (США). Итоговый счёт матча – 7:5, 6:4.

Несмотря на брейк Кёпфера в первом сете, Рублёву удалось отыграться и вырвать победу в партии. Во второй партии Андрей добился решающего брейка в девятом гейме и со второго матчбола смог довести игру до победы.

Встреча продолжалась один час и 45 минут. Точность попадания первой подачи у Рублёва составила 66 процентов, у Кёпфера – 59. Андрей семь раз подал навылет, тогда как Доминик – только четыре раза. Победитель допустил одну двойную ошибку, а его оппонент – три.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит на покрытии «хард». Его призовой фонд составляет $ 8 584 055. В основной сетке состязаний соревнуются 96 теннисистов. Прошлогодним победителем является представитель Великобритании Кэмерон Норри.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
13 марта 2022, воскресенье. 21:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Доминик Кёпфер
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер

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