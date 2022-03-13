Аслан Карацев проиграл Стиву Джонсону во 2-м круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Аслан Карацев уступил хозяину соревнований Стиву Джонсону во втором круге турнира, проходящего в Индиан-Уэллсе (США). Итоговый счёт матча – 6(5):7, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час и 45 минут. Точность попадания первой подачи у Джонсона составила 66 процентов, у Карацева – 60. Аслан восемь раз подал навылет, тогда как Стив — 19. Россиянин допустил восемь двойных ошибок, а его оппонент – три.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит на покрытии «хард». Его призовой фонд составляет $ 8 584 055. В основной сетке состязаний соревнуются 96 теннисистов. Прошлогодним победителем является представитель Великобритании Кэмерон Норри.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
13 марта 2022, воскресенье. 21:10 МСК
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
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|3
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|4
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|6
Стив Джонсон
С. Джонсон
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