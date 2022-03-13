Людмила Самсонова вышла в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, победив Данку Ковинич

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич в третьем круге турнира, проходящего в Индиан-Уэллсе (США). Итоговый счёт матча – 6:7, 7:6(4).

Встреча продолжалась один час и 53 минуты. Точность попадания первой подачи у Самсоновой составила 59 процентов, у Ковинич – 64. Людмила шесть раз подала навылет, тогда как Стив — девять. Обе спортсменки допустили по две двойных ошибки.

В четвёртом круге состязаний Самсонова встретится с победителем матча Эмма Радукану (Великобритания) — Каролин Гарсия (Франция).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит на покрытии «хард». Его призовой фонд составляет $ 8 369 455. В основной сетке состязаний соревнуются 96 теннисисток.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».