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Людмила Самсонова вышла в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, победив Данку Ковинич

Людмила Самсонова вышла в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, победив Данку Ковинич
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Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич в третьем круге турнира, проходящего в Индиан-Уэллсе (США). Итоговый счёт матча – 6:7, 7:6(4).

Встреча продолжалась один час и 53 минуты. Точность попадания первой подачи у Самсоновой составила 59 процентов, у Ковинич – 64. Людмила шесть раз подала навылет, тогда как Стив — девять. Обе спортсменки допустили по две двойных ошибки.

В четвёртом круге состязаний Самсонова встретится с победителем матча Эмма Радукану (Великобритания) — Каролин Гарсия (Франция).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит на покрытии «хард». Его призовой фонд составляет $ 8 369 455. В основной сетке состязаний соревнуются 96 теннисисток.

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Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
13 марта 2022, воскресенье. 21:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 4  
         
Данка Ковинич
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
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