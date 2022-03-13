Андрей Рублёв довёл победную серию до 10 матчей

Россиянин Андрей Рублёв уверенно стартовал на теннисном «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и довёл серию побед до 10 матчей.

Андрей Рублёв подошёл к турниру в Индиан-Уэллсе с серией из девяти побед, одержанных над соперниками в Марселе и Дубае, где он завоевал титулы.

Турнир в Калифорнии пока не является самым удачным для Андрея. Он играл на кортах Калифорнии пять раз, причём трижды начинал с квалификации и лишь два раза доходил до 3-го круга (2019, 2021). Первым соперником россиянина в розыгрыше-2022 стал немецкий левша Доминик Кёпфер.

Рублёв одержал победу со счётом 7:6, 6:4. Его следующим соперником станет победитель матча между Брэндоном Накашимой и Фрэнсисом Тиафо.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».