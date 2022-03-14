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Петра Мартич переиграла Эмму Радукану и встретится с Самсоновой в Индиан-Уэллсе

Петра Мартич переиграла Эмму Радукану и встретится с Самсоновой в Индиан-Уэллсе
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Британская теннисистка Эмма Радукану уступила представительнице Хорватии Петре Мартич в третьем круге турнира, проходящего в Индиан-Уэллсе (США). Итоговый счёт матча – 7:6(3), 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа и 46 минут. Точность попадания первой подачи у Мартич составила 58 процентов, у Радукану – 68. Петра восемь раз подала навылет, тогда как Эмма — лишь два. Хорватка допустила четыре двойных ошибки, а представительница Великобритании — восемь.

В четвёртом круге состязаний Мартич встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой, ранее обыгравшей представительницу Хорватии Данку Ковинич.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит на покрытии «хард». Его призовой фонд составляет $ 8 369 455. В основной сетке состязаний соревнуются 96 теннисисток.

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Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
13 марта 2022, воскресенье. 21:10 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 5
6 3 		6 7
         
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
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