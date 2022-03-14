Бублик обыграл Маррея во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В рамках второго круга он одержал победу над британцем Энди Марреем со счётом 7:6 (11:9), 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету Маррея 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.
В третьем круге Бублик встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) – Григор Димитров (Болгария).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.
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