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Бублик обыграл Маррея во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Бублик обыграл Маррея во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В рамках второго круга он одержал победу над британцем Энди Марреем со счётом 7:6 (11:9), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету Маррея 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.

В третьем круге Бублик встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) – Григор Димитров (Болгария).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
13 марта 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6  
6 9 		3  
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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