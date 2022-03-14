Калинская не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв решающий сет 0:6
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/16 финала россиянка уступила представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 7:5, 1:6, 0:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Калинская сделала 2 подачи навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету румынки 4 эйса, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.
За выход в четвертьфинал турнира Кырстя встретится с победителем пары Симона Халеп (Румыния) – Кори Гауфф (США).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующая чемпионка соревнований — испанка Паула Бадоса.
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