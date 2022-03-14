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Касаткина крупно проиграла Кербер и вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе

Касаткина крупно проиграла Кербер и вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/16 финала россиянка уступила представительнице Германии Анжелик Кербер со счётом 2:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. За это время Касаткина сделала 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнта. На счету немки 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем круге Кербер встретится с Игой Свёнтек, которая в своём матче третьего круга одержала победу над Кларой Таусон.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующая чемпионка соревнований — испанка Паула Бадоса.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
14 марта 2022, понедельник. 06:10 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
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