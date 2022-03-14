Зверев вылетел из турнира в Индиан-Уэллсе, уступив в матче второго круга

Немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступление на турнире «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге немец уступил американцу Томми Полу. Встреча закончилась со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:2).



Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Пол выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Зверев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти.



Следующим соперником Пола станет австралиец Алекс де Минор. Ранее он обыграл соотечественника, Джона Миллмана, со счётом 7:6, 6:3.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.