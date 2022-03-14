Стало известно, кто заменит Россию и Беларусь на Кубке Дэвиса
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Международная теннисная федерация (ITF) сообщила о решении по замене сборных России и Беларуси на Кубке Дэвиса. Обе команды были отстранены от соревнований после начала специальной военной операции России. Также российская команда не выступит на женском Кубке Билли Джин Кинг.
Российская команда — действующий чемпион турнира. В финальной стадии Кубка Дэвиса её заменит сборная Сербии — наиболее рейтинговая команда из тех, которая уступила в полуфинале в 2021 году. Ранее Сербии дали уайлд-кард в финальную стадию турнира. Теперь комитет Кубка Дэвиса определит, кто получит вакантное уайлд-кард.
Сборная Беларуси должна была сыграть в плей-офф стадии. Соперником белорусской команды была Мексика, она напрямую вышла в мировую группу.
Новость по темеОпределились все участники группового этапа Кубка Дэвиса
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