Ольховский: у Рублёва был непростой соперник. Сейчас Андрей — один из фаворитов турнира

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход соотечественника Андрея Рублёва в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США). Рублёв в матче второго круга обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 7:5, 6:4.



«Рублёв — молодец. У него был непростой соперник. Соглашусь с Чесноковым: Андрей сейчас считается одним из фаворитов турнира. Просто не бывает, все играют на высоком уровне. Очень тяжело сказать, что преимущество у кого-то было максимальное. Сейчас один брейк отыгрывается», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Турнир в Индиан-Уэллсе проходит на покрытии хард. Его призовой фонд составляет $ 8 584 055. В основной сетке состязаний соревнуются 96 теннисистов. Прошлогодним победителем является представитель Великобритании Кэмерон Норри.

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