Крис Эверт высказалась о Данииле Медведеве на фоне ситуации с Россией и Украиной

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Крис Эверт высказала мнение, что россиянин Даниил Медведев заслуженно занимает первое место в рейтинге ATP, в то время как Россия проводит военную спецоперацию на Украине.
«Я сочувствую любому игроку оттуда родом, у кого там семья, корни, будь то Россия, Украина или Беларусь. Эти теннисисты несут тяжёлую ношу, пытаясь соревноваться. Чтобы соревноваться на высшем уровне, надо быть сосредоточенным на теннисе, а в их случае это не так. Надо понимать, что если эти игроки не так хороши, какими мы привыкли их видеть, то это потому, что в их жизни происходят вещи поважнее тенниса.
Так вот, сказав это, я думаю, что Медведев заслужил быть первым. Он чемпион. У него уже есть победы в крупных турнирах. Он очень прибавил в игре, и сложно найти какие-то слабости», — приводит слова Эверт Eurosport.co.uk.
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