Камельзон — о спаде Карацева: Аслан совершил огромную ошибку, уволив предыдущего тренера

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о результатах российского теннисиста Аслана Карацева. Он в матче второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе (США) уступил американцу Стиву Джонсону со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
«Карацеву напели слишком много дифирамб. Мы восхищались тем, как он ворвался на топ-уровень. Он умеет играть, здорово оценивает ход матча. Но что-то случилось в его команде. У Аслана был классный тренер — Яцык. Как только они разошлись, сразу пошёл спад. Он до сих продолжается. Карацев совершил огромную ошибку, когда уволил предыдущего тренера. Пока он его не вернёт — спад будет продолжаться. У Яцыка получилось найти к нему подход. При нём случился подъём. Всё дело в команде сейчас», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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