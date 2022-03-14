Маррей прокомментировал вылет с турнира в Индиан-Уэллсе

Шотландский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Экс первая ракетка мира уступил казахстанцу Александру Бублику со счётом 6:7 (7:9), 3:6.



«У обоих из нас были шансы на тай-брейке, но в первом я не использовал шансы, которые создал. Соперник отлично подавал, но у меня были шансы в матче с игроком такого стиля. Я сыграл неудачно в решающие моменты», — цитирует Маррея Tennis 365.



Ожидается, что теперь шотландец пропустит сезон турниров на грунте, чтобы подготовиться к соревнованиям на траве, включая Уимблдон.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.