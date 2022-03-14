Маррей высказался о ситуации с Осакой, которая заплакала после оскорблений с трибун

Шотландский теннисист Энди Маррей поделился мнением о проблемах японки Наоми Осаки. Во время матча второго круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) с россиянкой Вероникой Кудерметовой Осака заплакала из-за поведения одной из болельщиц. Она с трибун крикнула: «Наоми, ты — отстой!» Японская теннисистка потерпела поражение со счётом 0:6, 4:6.



«Это сложно. Я зачастую смотрю разные соревнования в различных видах спорта. Но такое поведение болельщиков в теннисе встречается нечасто, хоть иногда и бывает. В футболе подобные вещи происходят постоянно, болельщики кричат на игроков. И в такие секунды я всегда думаю, почему подобные вещи разрешены? Это неправильно.

Я сам проводил матчи, проходившие в определённой атмосфере. Например, тяжело играть гостевые матчи Кубка Дэвиса, атмосфера бывает тяжёлой. Да, хочется, чтобы на матчах были болельщики, но чтобы они не вели себя так. Впрочем, все должны понимать, что это часть нашего спорта.



Я сочувствую Наоми, её это расстраивает. Но таков спорт. Нужно быть готовым к подобным вещам», — цитирует Маррея talkSPORT.