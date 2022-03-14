Гаэль Монфис высказался о предстоящем матче с Даниилом Медведевым в Индиан-Уэллсе
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Французский теннисист Гаэль Монфис поделился ожиданиями от встречи с первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Медведев и Монфис сыграют в третьем круге турнира, матч состоится сегодня, 14 марта, и начнётся не ранее 21:00 мск.
«Это новая возможность для меня сыграть с классными игроками. Я на той стадии, когда мы по-прежнему проводим усердную физическую подготовку. С точки зрения тенниса я не слишком беспокоюсь. Собираюсь воспользоваться удачей на полную катушку», — приводит слова Монфиса Tennis World USA.
Напомним, во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл чеха Томаша Махача, а Монфис оказался сильнее серба Филипа Краиновича.
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