Видеообзор победы Рублёва в матче с Кёпфером

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Он в матче второго круга обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 7:5, 6:4.

Видеообзор матча Рублёв — Кёпфер.

Встреча продолжалась один час и 45 минут. Точность попадания первой подачи у Рублёва составила 66 процентов, у Кёпфера – 59. Андрей семь раз подал навылет, тогда как Доминик – только четыре раза. Победитель допустил одну двойную ошибку, а его оппонент – три.



Турнир в Индиан-Уэллсе проходит на покрытии хард. Его призовой фонд составляет $ 8 584 055. В основной сетке состязаний соревнуются 96 теннисистов. Прошлогодним победителем является представитель Великобритании Кэмерон Норри.



Отметим, что Рублёв довёл победную серию до 10 матчей.