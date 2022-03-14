Видеообзор победы Рублёва в матче с Кёпфером
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Он в матче второго круга обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 7:5, 6:4.
Видеообзор матча Рублёв — Кёпфер.
Встреча продолжалась один час и 45 минут. Точность попадания первой подачи у Рублёва составила 66 процентов, у Кёпфера – 59. Андрей семь раз подал навылет, тогда как Доминик – только четыре раза. Победитель допустил одну двойную ошибку, а его оппонент – три.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит на покрытии хард. Его призовой фонд составляет $ 8 584 055. В основной сетке состязаний соревнуются 96 теннисистов. Прошлогодним победителем является представитель Великобритании Кэмерон Норри.
Отметим, что Рублёв довёл победную серию до 10 матчей.
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