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Радукану сообщила о новых проблемах со здоровьем

Радукану сообщила о новых проблемах со здоровьем
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Британская теннисистка Эмма Радукану сообщила, что вновь испытывает проблемы со здоровьем. Спортсменка уступила в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Петре Мартич со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7. Несмотря на дискомфорт, она заявила, что будет готова к турниру в Майами.

«Думаю, что это последствия нехватки игровой практики. У меня было мало времени на подготовку, чтобы играть в такой интенсивный теннис. Было сложно, что я не могла в полную силу подавать. Мне нужны были силы, которых нет.

Такая ситуация была в последние несколько дней. Когда ты просто надеешься на лучшее во время подачи, это тяжело. У меня были проблемы. Есть проблемы со спиной. Но я буду готова к турниру в Майами, это точно», — цитирует Радукану Metro.

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