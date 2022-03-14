Радукану сообщила о новых проблемах со здоровьем
Поделиться
Британская теннисистка Эмма Радукану сообщила, что вновь испытывает проблемы со здоровьем. Спортсменка уступила в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Петре Мартич со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7. Несмотря на дискомфорт, она заявила, что будет готова к турниру в Майами.
«Думаю, что это последствия нехватки игровой практики. У меня было мало времени на подготовку, чтобы играть в такой интенсивный теннис. Было сложно, что я не могла в полную силу подавать. Мне нужны были силы, которых нет.
Такая ситуация была в последние несколько дней. Когда ты просто надеешься на лучшее во время подачи, это тяжело. У меня были проблемы. Есть проблемы со спиной. Но я буду готова к турниру в Майами, это точно», — цитирует Радукану Metro.
Комментарии
- 14 марта 2022
-
17:37
-
16:45
-
15:50
-
15:47
-
15:21
-
14:33
-
13:11
-
12:57
-
12:43
-
12:15
-
11:04
-
10:55
-
10:34
-
09:12
-
07:15
-
03:42
-
02:09
-
01:37
-
01:06
-
00:10
- 13 марта 2022
-
23:38
-
23:21
-
23:09
-
23:02
-
20:34
-
18:00
-
17:15
-
17:07
-
16:55
-
16:50
-
14:44
-
14:37
-
14:23
-
13:49
-
13:46
Партнерский контент