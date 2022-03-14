«В этом году всё против меня». Зверев оценил ранний вылет с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал неожиданное поражение на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Зверев проиграл 43-му номеру рейтинга американцу Томми Полу со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (2:7).

«В конце концов, я проиграл морально. У меня ушло много эмоциональных сил, чтобы перевернуть ход матча. Поэтому моя игра в концовке была катастрофой.

Томми, конечно, сыграл безумно круто, в этом нет никаких сомнений. В какой-то момент третьего сета матч был в моих руках, а затем я провёл невероятно плохой период при счёте 4:2. Мне необходима была эта победа, она была бы очень полезна.

Сейчас мне нужно уйти в себя, понять, как я могу изменить ход сезона. В настоящий момент всё идёт не в том направлении, в котором я хотел бы. В этом году всё идёт против меня. Австралия была катастрофической. Финал в Монпелье тоже не получился, сейчас это, я сказал бы то же самое, если бы выиграл этот матч», — приводит слова Зверева Eurosport.de.