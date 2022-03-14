Новак Джокович, пропускающий турниры в США, посетил матч «Црвены Звезды»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал почётным гостем домашнего матча родного баскетбольного клуба «Црвена Звезда» в рамках 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:77.

Джокович пропускает турниры в США, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам.

Уже анонсировано, что Джокович сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 10 по 17 апреля. Правила в Монако менее жёсткие, чем в ряде стран. В страну пускают людей, которые переболели коронавирусом в последние шесть месяцев.