Алькарас разгромил Баутиста-Агута и может сыграть с Медведевым в Индиан-Уэллсе

18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В матче третьего круга Алькарас (19) одержал разгромную победу над соотечественником Роберто Баутиста-Агутом (15). Встреча продлилась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу Карлоса. Алькарас 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Баутиста-Агута — 4 двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из 1-го созданного.
Соперником Алькараса в четвёртом круге соревнований станет победитель матча Даниил Медведев (Россия, 1) — Гаэль Монфис (Франция, 26). В настоящий момент Медведев ведёт по сетам 1:0.
Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.
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