Даниил Медведев потерпел неожиданное поражение в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В матче третьего круга Медведев (1) уступил представителю Франции Гаэлю Монфису (26) со счётом 6:4, 3:6, 1:6. Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Медведев 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Монфиса — 3 эйса, 7 двойных ошибок и 5 использованных брейк-пойнтов из 14.
Отметим, что данный турнир для Медведева был дебютным в статусе первой ракетки мира.
В 1/8 финала Монфис поборется с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом (19).
Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
14 марта 2022, понедельник. 21:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|3
|1
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|6
|6
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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