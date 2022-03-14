Даниил Медведев потеряет статус первой ракетки мира по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев 21 марта потеряет статус первой ракетки мира. Он вновь перейдёт сербу Новаку Джоковичу.
Ранее Медведев завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), потерпев поражение от француза Гаэля Монфиса в третьем раунде соревнований. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:1 в пользу Монфиса.
Медведеву, для того чтобы остаться на вершине рейтинга ATP, необходимо было дойти до четвертьфинала соревнований. Даниил стал первой ракеткой мира 28 февраля.
Примечательно, что Джокович полностью пропускает турниры в США, в частности, «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам.
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