В мужской сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе остался лишь один россиянин

В мужской сетке турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) остался лишь один россиянин – седьмая ракетка мира Андрей Рублёв.

Во втором круге соревнований поражения потерпели 22-й сеяный Аслан Карацев и 25-й сеяный Карен Хачанов. Карацев в двух сетах уступил представителю США Стиву Джонсону со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Хачанов же разгромно проиграл другому американцу Дженсону Бруксби со счётом 0:6, 3:6.

В третьем круге неожиданное поражение потерпел первая ракетка мира Даниил Медведев. Он уступил представителю Франции Гаэлю Монфису (26) со счётом 6:4, 3:6, 1:6.

Рублёву же только предстоит матч третьего круга. Андрей сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо (28).

Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.