В мужской сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе остался лишь один россиянин

В мужской сетке турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) остался лишь один россиянин – седьмая ракетка мира Андрей Рублёв.
Во втором круге соревнований поражения потерпели 22-й сеяный Аслан Карацев и 25-й сеяный Карен Хачанов. Карацев в двух сетах уступил представителю США Стиву Джонсону со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Хачанов же разгромно проиграл другому американцу Дженсону Бруксби со счётом 0:6, 3:6.
В третьем круге неожиданное поражение потерпел первая ракетка мира Даниил Медведев. Он уступил представителю Франции Гаэлю Монфису (26) со счётом 6:4, 3:6, 1:6.
Рублёву же только предстоит матч третьего круга. Андрей сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо (28).
Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.
- 15 марта 2022
-
00:11
-
00:05
-
00:00
- 14 марта 2022
-
23:53
-
23:21
-
23:17
-
22:27
-
22:02
-
20:54
-
17:37
-
16:45
-
15:50
-
15:47
-
15:21
-
14:33
-
13:11
-
12:57
-
12:43
-
12:15
-
11:04
-
10:55
-
10:34
-
09:12
-
07:15
-
03:42
-
02:09
-
01:37
-
01:06
-
00:10
- 13 марта 2022
-
23:38
-
23:21
-
23:09
-
23:02
-
20:34
-
18:00