Рублёв и Карацев на чемпионском тай-брейке выиграли матч 1/8 финала Индиан-Уэллса в парах

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.

В матче 1/8 финала Рублёв и Карацев обыграли третьих сеяных испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счётом 7:6 (7:2), 4:6, [10:4]. Противостояние продлилось 1 час 40 минут.