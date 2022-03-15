Рублёв и Карацев на чемпионском тай-брейке выиграли матч 1/8 финала Индиан-Уэллса в парах
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.
В матче 1/8 финала Рублёв и Карацев обыграли третьих сеяных испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счётом 7:6 (7:2), 4:6, [10:4]. Противостояние продлилось 1 час 40 минут.
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