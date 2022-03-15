Собкин объяснил, почему Медведев проиграл в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису со счётом 6:4, 3:6, 1:6.

«Ну а почему невозможное поражение? Медведев же человек. Первый сет был абсолютно равным, но Монфис провалил один из геймов. Можно сказать, француз подарил Дане первый сет.

Дальше оба терпели, держали мяч и атаковали, но Медведев стал всё больше и больше ошибаться. Он и тактику начал менять: старался играть более активно, чего нельзя было делать против Монфиса. Когда перестало получаться, Медведев всё больше заводился. Ну а третий сет был просто ужасным.

Теперь Джокович будет первой ракеткой мира. Может быть, это давило на Даню — всё же ему нужно было доходить до финальных стадий», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.