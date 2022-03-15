Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе на отказе соперницы

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 20 марта, на отказе соперницы, чешки Мари Боузковой.

Противостояние теннисисток продлилось 1 час 4 минуты. Кудерметова (21) в упорной борьбе выиграла первый сет со счётом 6:4. На старте второй партии квалифайер Боузкова сделал брейк-пойнт и повела со счётом 2:0 по геймам, однако снялась с матча.

За право выйти в четвертьфинал соревнований россиянка поборется с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Маркета Вондроушова (Чехия, 30).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Их действующей чемпионкой является испанка Паула Бадоса.