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Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе на отказе соперницы

Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе на отказе соперницы
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 20 марта, на отказе соперницы, чешки Мари Боузковой.

Противостояние теннисисток продлилось 1 час 4 минуты. Кудерметова (21) в упорной борьбе выиграла первый сет со счётом 6:4. На старте второй партии квалифайер Боузкова сделал брейк-пойнт и повела со счётом 2:0 по геймам, однако снялась с матча.

За право выйти в четвертьфинал соревнований россиянка поборется с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Маркета Вондроушова (Чехия, 30).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Их действующей чемпионкой является испанка Паула Бадоса.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
14 марта 2022, понедельник. 22:35 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
4 		2  
6 		0  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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