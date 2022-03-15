35-летний Гаэль Монфис во второй раз в карьере обыграл первую ракетку мира

35-летний французский теннисист Гаэль Монфис во второй раз в карьере обыграл первую ракетку мира.

Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где Монфис обыграл лидера рейтинга россиянина Даниила Медведева со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Данное поражение не позволит Медведеву остаться первой ракеткой мира. В 1/8 финала Монфис поборется с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом (19).

Подобного результата Монфис добивался в 2009 году, когда обыграл испанца Рафаэля Надаля на турнире в Дохе (Катар). Та встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу француза.

Монфис — 11-кратный чемпион турниров уровня ATP. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — полуфинал «Ролан Гаррос» (2008 год) и полуфинал US Open (2016).