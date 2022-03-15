Контавейт уступила Вондроушовой в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 22-летняя представительница Чехии Маркета Вондроушова (33-й номер рейтинга) и 26-летняя эстонка Анетт Контавейт (5-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Вондроушовой. Первый сет она уступила со счётом 3:6. Во втором одержала победу со счётом 7:5. В третьем обыграла эстонку со счётом 7:6. Продолжительность игры составила 2 часа 50 минут.
На счету Вондроушовой 11 двойных ошибок, четыре эйса и шесть реализованных брейк-пойнтов из семнадцати попыток. У её оппонентки – два эйса, шесть двойных ошибок и 6 из 14 по удачным брейкам.
Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.
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