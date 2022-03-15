Зверев и Голубев вышли в четвертьфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) состоялся матч 1/8 финала одноимённого парного турнира категории ATP, в котором сошлись пара Андрей Голубев (Казахстан)/Александр Зверев (Германия) и Марсело Аревало (Гондурас)/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды).
Встреча завершилась победой пары Голубев/Зверев. Первый сет пара победила со счётом 7:6. Во втором сете представители Казахстана и Германии победили со счётом 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 30 минут.
В следующей стадии им предстоит встретиться с парой из Колумбии или США. В эти минуты проходит матч Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах – Тэйлор Харри Фриц/Томми Пол. После первого сета ведёт в счёте пара из США.
Ранее Зверев неожиданно проиграл на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Зверев уступил 43-му номеру рейтинга американцу Томми Полу со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (2:7).
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