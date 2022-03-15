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Азаренко проиграла Рыбакиной в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Азаренко проиграла Рыбакиной в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 32-летняя белоруска Виктория Азаренко (15-й номер рейтинга) и 22-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (20-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Рыбакиной. В первом сете она победила со счётом 6:3. Во втором одержала победу со счётом 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 34 минуты.

На счету Рыбакиной ноль двойных ошибок, пять эйсов и два реализованных брейк-пойнта из восьми попыток. У её оппонентки – три эйса, восемь двойных ошибок и 0 из 1 по удачным брейкам.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
15 марта 2022, вторник. 01:45 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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