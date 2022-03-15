Опелка обыграл Шаповалова и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории ATP 1000, в котором сошлись 24-летний американец Райлли Опелка (17-й номер рейтинга) и 22-летний представитель Канады Денис Шаповалов (13-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Опелки. В первом сете американец уступил со счётом 6:7. Во втором победил со счётом 6:4. И третий сет Опелка завершил с тем же счётом. Продолжительность игры составила 2 часа 16 минут.
На счету Опелки две двойные ошибки, десять эйсов и два реализованных брейк-пойнта из трёх попыток. У его оппонента – 12 эйсов, десять двойных ошибок и 0 из 4 по удачным брейкам.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.
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