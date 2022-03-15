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Опелка обыграл Шаповалова и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Опелка обыграл Шаповалова и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории ATP 1000, в котором сошлись 24-летний американец Райлли Опелка (17-й номер рейтинга) и 22-летний представитель Канады Денис Шаповалов (13-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Опелки. В первом сете американец уступил со счётом 6:7. Во втором победил со счётом 6:4. И третий сет Опелка завершил с тем же счётом. Продолжительность игры составила 2 часа 16 минут.

На счету Опелки две двойные ошибки, десять эйсов и два реализованных брейк-пойнта из трёх попыток. У его оппонента – 12 эйсов, десять двойных ошибок и 0 из 4 по удачным брейкам.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
15 марта 2022, вторник. 01:45 МСК
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		4 4
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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