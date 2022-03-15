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Циципас сенсационно уступил в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе американцу Бруксби

Циципас сенсационно уступил в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе американцу Бруксби
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» одноимённого турнира категории Masters состоялся матч третьего круга, в котором сошлись 21-летний американец Джексон Бруксби (43-й номер рейтинга) и пятая ракетка мира из Греции – Стефанос Циципас.

Встреча завершилась победой Бруксби в трёх сетах – 1:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

На счету Джексона две подачи навылет, две двойные ошибки и 3 из 12 (25%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – три эйса, три двойные ошибки и 2 из 4 (50%) удачных брейков.

В четвёртом круге Бруксби встретится с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания, 12-й номер рейтинга) – Николоз Басилашвили (Грузия, 18-й номер рейтинга).

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Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
15 марта 2022, вторник. 04:15 МСК
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 2
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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