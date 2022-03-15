Циципас сенсационно уступил в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе американцу Бруксби

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» одноимённого турнира категории Masters состоялся матч третьего круга, в котором сошлись 21-летний американец Джексон Бруксби (43-й номер рейтинга) и пятая ракетка мира из Греции – Стефанос Циципас.
Встреча завершилась победой Бруксби в трёх сетах – 1:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.
На счету Джексона две подачи навылет, две двойные ошибки и 3 из 12 (25%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – три эйса, три двойные ошибки и 2 из 4 (50%) удачных брейков.
В четвёртом круге Бруксби встретится с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания, 12-й номер рейтинга) – Николоз Басилашвили (Грузия, 18-й номер рейтинга).
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