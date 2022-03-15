Медведев прокомментировал сенсационное поражение от Монфиса в 3-м круге в Индиан-Уэллсе

26-летний российский теннисист Даниил Медведев, возглавляющий рейтинг ATP, высказался о поражении представителю Франции Гаэлю Монфису (6:4, 3:6, 1:6) в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).



«Это был мой не лучший матч, но Гаэль провёл хорошую игру, что по итогу оказалось достаточным для победы, и вы знаете, так иногда бывает. Когда ты проигрываешь, редко бывает так, что можно сказать: «Да, я играл просто невероятно». Могу лишь отметить, что второй и третий сеты были не такими уж плохими.



Я не чувствовал себя потрясающе на этом турнире, Гаэль провёл хороший матч, немного подняв уровень своей игры, а я в свою очередь ничего не смог этому противопоставить.



Одна из проблем состояла в том, что я не мог нащупать свой игровой ритм, а в третьем сете – я потерял его полностью. Возможной причиной поражения является и то, что мне казалось, будто я провожу неплохой матч. В какой-то момент, я начал думать, что начинаю чувствовать игру и это оказалось ошибочным. Возможно, следовало бы уделять больше внимания мелким деталям, которые, да, в третьем сете действительно уже трудно исправить, и, да, для него всё шло достаточно легко», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

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