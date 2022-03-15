Рублёв – о Надале: ни один спортсмен в истории спорта не был так ментально силён

24-летний российский теннисист Андрей Рублёв (7-й номер рейтинга) поделился мнением об опытном испанце Рафаэле Надале (4-й номер рейтинга), выделив его наиболее сильное качество.

«Ни один спортсмен в истории спорта не был так ментально силён, как Рафа. В индивидуальном виде спорта вы можете достаточно много бороться с собственными мыслями. Если вы поссоритесь с кем-то из близких утром в день матча, вас начнёт это беспокоить, но вам всё равно необходимо играть. В командном спорте, когда ваша команда предельно заряжена, вы отпустите свои негативные эмоции.

Рафа — единственный, кто управляет этим, независимо от того, что происходит за пределами корта. Каким-то образом он может полностью отключиться и просто быть в моменте. Он может делать это, даже когда проигрывает», — приводит слова Рублёва Tennis World USA.