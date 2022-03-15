Даниил Медведев прокомментировал грядущую потерю статуса первой ракетки мира

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что в следующий понедельник лишится лидерства в рейтинге ATP. Вчера, 14 марта, Медведев сенсационно проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, хотя выиграл первый сет.

«Что же, теперь я знаю, что потеряю лидерство. Но есть турнир в Майами, чтобы попытаться его вернуть.

Обычно в Майами я чувствую себя немного лучше в плане тенниса, так что постараюсь хорошо сыграть там. Знаете, я всегда говорю, что меня очень сложно обыграть, когда я играю в свой лучший теннис. Но самое сложное в теннисе — повторять это раз за разом. Вот почему «Большая тройка» столь потрясающа. Да, мне нужно постараться стать лучше», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.