Даниил Медведев назвал ключевой момент проигранного матча с Гаэлем Монфисом

Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев выделил момент, который, по его мнению, сыграл решающую роль в его матче с французом Гаэлем Монфисом. Медведев сенсационно уступил Монфису со счётом 6:4, 3:6, 1:6 в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
«Оглядываясь назад, я думаю, что середина второго сета стала переломным моментом. Во время матча я этого не чувствовал. Мне казалось, что ситуация довольно равная, просто мне не удавалось достаточно хорошо сыграть. Насколько я помню, я тогда ужасно играл, особенно при счете 3:4.
А третий сет… Знаете, сложно говорить о переломных моментах или о чём-то таком. Просто я играл не очень хорошо. Гаэль, наоборот, сыграл очень хорошо. Думаю, это был лучший его сет», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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