Монфис – о ситуации на Украине: тяжело видеть, как жена плачет каждую ночь

Французский теннисист Гаэль Монфис, женатый на украинской спортсменке Элине Свитолиной, прокомментировал ситуацию на Украине после победы над Даниилом Медведевым на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Очень нелегко говорить о том, что происходит — не знаю, как правильно это сказать – с моей второй семьёй. Они борются. Тяжело видеть, как жена пару недель плачет каждую ночь. Очень тяжело. Но я с ней каждый день. Делаю всё для неё, для семьи. Многие из семьи ещё находятся там. Тяжело это описать, потому что это коснулось меня. И можно сойти с ума, когда думаешь о подобном.

Но мы пытаемся держаться и делать всё, что в наших силах. Я же стараюсь быть поддержкой. Человеком, на которого она и вся семья может опереться. Я делаю всё, что в моих силах, чтобы сделать их счастливыми и ощущать чувство безопасности», — приводит слова Монфиса пресс-служба АТР.