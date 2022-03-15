Видеообзор сенсационного поражения Даниила Медведева от Гаэля Монфиса в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, сенсационно уступив французу Гаэлю Монфису. В третьем круге турнира Медведев проиграл Монфису со счётом 6:4, 3:6, 1:6.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.
В следующий понедельник Даниил Медведев лишится статуса первой ракетки мира — лидером рейтинга ATP опять станет Новак Джокович. Чтобы остаться на вершине рейтинга, Медведеву необходимо было дойти до четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе. Даниил стал первой ракеткой мира 28 февраля.
Напомним, в январе 2022 года Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Рафаэлю Надалю, несмотря на то что выиграл первые два сета.
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