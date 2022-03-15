Расписание и примерное время начала матчей 4-го круга турнира в Индиан-Уэллсе

В ночь на 16 марта состоятся матчи 4-го круга турнира серии «Мастерс» в Индиан- Уэллсе. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание и примерно время начала матчей.

Индиан-Уэллс. Женщины. 4-й круг

Сорана Кырстя (Румыния, 26) – Симона Халеп (Румыния, 24) – 21:00 мск

Петра Мартич (Хорватия) – Людмила Самсонова (Россия, 28) – 21:00 мск

Ига Святек (Польша, 3) – Анжелика Кербер (Германия, 15) – 22:30 мск

Мария Саккари (Греция, 6) – Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 01:00 мск

Харриет Дарт (Великобритания, Q) – Мэдисон Кис (США, 25) – 0:00 мск

Вероника Кудерметова (Россия, 21) – Маркета Вондрусова (Чехия, 30) – 06:00 мск

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) – Виктория Голубич (Швейцария, 31) — 06:00 мск

Паула Бадоса (Испания, 5) – Лейла Фернандес (Канада, 18) — 06:00 мск

Мужчины. 4-й круг

Маттео Береттини (Италия, 6) – Ллойд Харрис (ЮАР, 30) – 21:00 мск

Хаёме Мунар (Испания, Q) – Тэйлор Фритц (США, 20) – 21:00 мск

Миомир Кецманович (Хорватия) — Ботик ванн де Зандсхулп (Нидерланды) – 21:00 мск

Алекса де Минор (Австралия, 29) – Томми Пол (США) – 22:30 мск

Диего Шварцман (Австралия, 14) – Джон Иснер (США, 23) – 03:00 мск

Стив Джонсон (США, Q) – Хубер Хуркач (Польша, 11) – 03:00 мск

Андрей Рублев (Россия, 7) – Фрэнсис Тиафо (США, 28) – 05:30 мск

Александр Бублик (Казахстан, 31) – Григор Димитров (Болгария, 33) – 06:00